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Пленный боевик ВСУ рассказал о прохождении боевой подготовки в Словении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Во время практических занятий по боевой подготовке в Словении солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполняли только бытовые поручения. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Руслан Москаль.

В Словении украинских военных обучали теории медицины и топографии, из практических занятий — только подметание, носка дров и прочие бытовые распоряжения, рассказал мужчина на видео, опубликованном 23 июня.

С проходившими за границей подготовку солдатами постоянно велась психологическая работа по насаждению ненависти к русскому народу, добавил он.

«Эти психологи вели пропаганду, что русские плохие, чем больше русских уничтожишь, тем краше будет для Украины. Потом нам стали давать какие-то препараты, мы становились от них агрессивные, злые, <…> может быть, это были наркотики», — рассказал военнопленный.

Москаль добавил, что условия на позициях у боевиков были ужасные: без замен, без еды — только две бутылки воды и принесенные изначально консервы, — позднее не стало даже рации. По его словам, все боевики во время обстрела хотели поскорее сбежать, а в рядах ВСУ царили страх и паника.

«Подготовка никакая была, мы неподготовленные, очень много было раненых, очень много было двухсотых», — подвел итог военнопленный и посоветовал всем мобилизованным в рядах ВСУ бежать или сразу сдаваться в плен.

22 июня пленные бойцы ВСУ рассказали о подготовке военных западными инструкторами. По их словам, с украинскими солдатами работали не только военные инструкторы, но и психологи, внушавшие украинцам человеконенавистническую идеологию.

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Ранее в тот день пленный боевик ВСУ рассказал, что на боевые позиции под Горловкой мобилизованных украинских солдат отправляли под угрозой расстрела. По его словам, до прибытия на фронт учебная часть в течение недели показывала новобранцам правильное использование автомата, аптечки и саперной лопаты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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