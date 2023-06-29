Украинская рада расширила перечень попадающих под мобилизацию лиц
Верховная Рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. Об этом 29 июня сообщает издание Страна.ua со ссылкой на таблицу поправок ко второму чтению.
После вступления закона в силу, на Украине смогут мобилизовать людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.
До этого момента указанная категория граждан освобождалась от мобилизации.
В поправке, внесенной Давидом Арахамией и Марьяной Безуглой, говорится, что военнообязанные будут освобождаться от мобилизации только, если у их родственника-инвалида нет других близких, которые обязаны присматривать за ними по закону.
Ранее, 23 июня, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) причиной ужесточения мобилизации на Украине. По его мнению, решение об объявлении в нескольких населенных пунктах Украины «всеобщей мобилизации» говорит о том, что правительству страны нужно «в срочном порядке» восполнять потери.
Украинское издание «Страна» 22 июня сообщило, что всеобщая мобилизация началась в Киеве. Мобилизации подлежат жители района вне зависимости от места прописки.
Накануне стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.