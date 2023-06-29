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Украинская рада расширила перечень попадающих под мобилизацию лиц

Страна.ua: Верховная рада расширила перечень лиц, попадающих под мобилизацию
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Фото: REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko
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Верховная Рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. Об этом 29 июня сообщает издание Страна.ua со ссылкой на таблицу поправок ко второму чтению.

После вступления закона в силу, на Украине смогут мобилизовать людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

До этого момента указанная категория граждан освобождалась от мобилизации.

В поправке, внесенной Давидом Арахамией и Марьяной Безуглой, говорится, что военнообязанные будут освобождаться от мобилизации только, если у их родственника-инвалида нет других близких, которые обязаны присматривать за ними по закону.

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Ранее, 23 июня, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) причиной ужесточения мобилизации на Украине. По его мнению, решение об объявлении в нескольких населенных пунктах Украины «всеобщей мобилизации» говорит о том, что правительству страны нужно «в срочном порядке» восполнять потери.

Украинское издание «Страна» 22 июня сообщило, что всеобщая мобилизация началась в Киеве. Мобилизации подлежат жители района вне зависимости от места прописки.

Накануне стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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