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Марочко назвал потери ВСУ причиной ужесточения мобилизации на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении в зоне проведения спецоперации заставили Киев ужесточить мобилизацию, заявил 23 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко ТАСС.

«Я глубоко убежден, что всеобщая мобилизация в Киеве связана с успехами наших войск на линии боевого соприкосновения, потому что украинские войска сейчас несут катастрофические потери. Явно на такие потери не рассчитывали ни украинское командование, ни натовские генералы, которые планировали так называемое контрнаступление», — отметил Марочко.

По его мнению, решение об объявлении в нескольких населенных пунктах Украины «всеобщей мобилизации» говорит о том, что правительству страны нужно «в срочном порядке» восполнять потери.

Также Марочко не исключил возможности, что мобилизуют и женщин. По его словам, на линии боевого соприкосновения не раз отмечали трупы молодых девушек.

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Накануне украинские СМИ сообщили, что в Оболонском районе Киева началась мобилизация — военнообязанных жителей призвали явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

21 июня стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.

До этого, 4 июня, появилась информация о том, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать на фронт прямо из очередей к пунктам гуманитарной помощи.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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