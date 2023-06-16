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Украинские СМИ сообщили о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области

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В Ивано-Франковской области на западе Украины объявили всеобщую мобилизацию. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщило издание «Западный курьер».

Соответствующий приказ был подписан 13 июня начальником Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Романом Плитусом.

«В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок», — сказано в сообщении.

Все военнообязанные мужчины, проживающие в Ивано-Франковской области, должны прибыть в учреждение в течение десяти дней с момента опубликования приказа. За уклонение от призыва гражданам грозит административная и уголовная ответственность.

Помимо этого, предприятиям и гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований приказано передать транспорт и технику в сроки, в объемах и по адресам, указанным в сводных нарядах во время мобилизации.

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Ранее, 4 июня, сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать в ВСУ прямо во время получения гуманитарной помощи.

26 мая издание «Страна.ua» сообщило о том, что за последний месяц суды Украины вынесли порядка 100 приговоров за уклонение от мобилизации. Отмечается, что суды, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

Между тем 8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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