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Активист подполья рассказал о безразборной мобилизации в Николаеве

«РИА Новости»: в Николаеве забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора
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Фото: РИА Новости
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В Николаеве без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации. Об этом рассказал активист николаевского подполья 8 мая.

«Большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим, тогда как жирные, засаленные упыри из нацбатов снимают видео в TikTok на Намыве (район Николаева. — Ред.)», — передает его слова «РИА Новости».

Активист призвал женщин защитить мужчин и детей от мобилизации, так как «если их не убьют на передовой, значит, их руководство отравит американскими химикатами».

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27 апреля в Сети появилось видео, предположительно, принудительной мобилизации в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину. Один из сотрудников военкомата нанес ему удар по лицу, после чего двое других повалили мужчину на землю, где тот получил еще и удар ногой.

18 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала проводника поезда, помогавшего мужчинам призывного возраста выехать в ЕС. Отмечалось, что сотрудник прятал желающих покинуть Украину мужчин в вентиляционной шахте, где они находились во время прохождения паспортного контроля. За один рейс в этом тайнике проводник мог провезти одного человека.

Мобилизация на Украине приобрела насильственный характер, а сотрудники военкоматов устраивают на призывников облавы. Многие мужчины призывного возраста стремятся в связи с этим покинуть страну.

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