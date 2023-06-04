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Источник рассказал о мобилизации мужчин в ВСУ прямо из очередей за гумпомощью

«РИА Новости»: в подконтрольной Киеву части Херсонской области мобилизуют прямо из очередей за гумпомощью
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Фото: Соцсети
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В подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямо во время получения гуманитарной помощи. Об этом в воскресенье, 4 июня, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи», — приводит агентство слова собеседника, ссылающегося на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате).

По его словам, с июня во все призывные пункты поступило распоряжение «забирать из очередей и отправлять на фронт» мужчин, вышедших к пунктам раздачи гуманитарной помощи по всему правобережью Днепра.

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Ранее, 26 мая, издание «Страна.ua» сообщило о том, что за последний месяц суды Украины вынесли порядка 100 приговоров за уклонение от мобилизации. Отмечается, что суды, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

Между тем 8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации.

До этого, 27 апреля, в Сети появилось видео, предположительно, принудительной мобилизации в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину. Один из сотрудников военкомата нанес ему удар по лицу, после чего двое других повалили мужчину на землю, где тот получил еще и удар ногой.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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