Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию

Верховная рада Украины во вторник, 2 мая, продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней. Об этом говорится на сайте парламента.

Таким образом, утверждены законопроекты, поступившие от украинского лидера Владимира Зеленского.

Срок действия военного положения на Украине продлевается с 05:30 20 мая на 90 суток — до 18 августа.

1 мая Зеленский внес в раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. О всеобщей мобилизации объявили на следующий день.

Мобилизация проходит на фоне нежелания украинцев участвовать в боевых действиях. Так, в конце апреля в Одесской области правоохранителям поступил звонок с сообщением о взрывном устройстве в местном военкомате. «Заминировал» здание местный житель после того, как туда вызвали его друзей, решается вопрос о его аресте.

Ранее, 27 апреля, в Сети появилось видео, предположительно, принудительной мобилизации в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.