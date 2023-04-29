Под Одессой мужчина «заминировал» военкомат из-за вызова туда друзей

В Одесской области правоохранителям поступил звонок с сообщением о взрывном устройстве в местном военкомате. Как рассказало 28 апреля Главное управление Нацполиции области, «заминировал» здание местный житель после того, как туда вызвали его друзей.

Уточняется, что мужчину, сообщившего о якобы минировании, задержали почти сразу после звонка. Свои действия он пояснил тем, что был в замешательстве после вызова в военкомат его друзей. Таким образом мужчина пытался предотвратить их прием.

Мобильный телефон задержанного, с которого совершался звонок, был изъят. В настоящее время украинец находится в изоляторе временного содержания, будет решатся вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее, 27 апреля, в Сети появилось видео, предположительно, принудительной мобилизации в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину. Один из сотрудников военкомата нанес ему удар по лицу, после чего двое других повалили мужчину на землю, где тот получил еще и удар ногой.

До этого, 18 апреля, сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала проводника поезда, помогавшего мужчинам призывного возраста выехать в Европейский союз (ЕС). Отмечалось, что сотрудник компании «Укрзализныця» прятал желающих покинуть Украину мужчин в вентиляционной шахте, где они находились во время прохождения паспортного контроля. За один рейс в этом тайнике проводник мог провезти одного человека.

Мобилизация на Украине приобрела насильственный характер, а сотрудники военкоматов устраивают на призывников облавы. Многие мужчины призывного возраста стремятся в связи с этим покинуть страну.

Так, 13 апреля украинские СМИ заподозрили Суворовский военкомат Одессы в насильном удержании призывников. По словам супруги одного из потерпевших, ее мужа арестовали сотрудники военного комиссариата. Служащие не предъявили удостоверения, а также попытались изъять у женщины телефон.