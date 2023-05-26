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На Украине за месяц вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации

«Страна.ua»: на Украине за месяц вынесли около ста приговоров за уклонение от мобилизации
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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За последний месяц суды Украины вынесли порядка 100 приговоров за уклонение от мобилизации. Об этом 25 мая сообщило издание «Страна.ua».

«Суды всё активнее выносят приговоры за уклонение от мобилизации: только за последний месяц в реестре судебных решений появилось около сотни приговоров военнообязанным мужчинам, которые уклонились от призыва на военную службу», — говорится в Telegram-канале издания.

Отмечается, что суды, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года. При этом подобные приговоры выносятся и в отношении тех, кто пошел на сделку со следствием.

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Ранее, 17 мая, бывший глава украинского правительства Николай Азаров сообщил, что на Украине за период мобилизации военные комиссары в больших городах стали долларовыми миллионерами, свою долю также имеют офис президента страны Владимира Зеленского и Служба безопасности Украины (СБУ).

2 мая верховная рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа.

Между тем 8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации.

До этого, 27 апреля, в Сети появилось видео, предположительно, принудительной мобилизации в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину. Один из сотрудников военкомата нанес ему удар по лицу, после чего двое других повалили мужчину на землю, где тот получил еще и удар ногой.

Газета The Washington Post 10 апреля сообщила, что с приближением весеннего контрнаступления Украина экстренно собирает подкрепление, среди граждан на фоне ускорившихся темпов мобилизации растет паника. Представители военкоматов останавливают случайных прохожих на улице, раздавая им повестки.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин 25 марта отметил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы. В частности, в Одессе для содержания будущих военнослужащих был создан целый изолятор временного содержания (ИВС). Туда доставляют всех мужчин, которых сотрудники военкомата с помощью полиции и спецслужб ловят на улице.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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