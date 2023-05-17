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Экс-глава правительства Украины указал на коррупцию военкомов при мобилизации

Экс-глава правительства Украины Азаров: военкомы за время мобилизации сколотили миллионные состояния
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Фото: Global Look Press/Serhii Hudakukrinform
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На Украине за период мобилизации военные комиссары в больших городах стали долларовыми миллионерами, свою долю также имеют офис президента страны Владимира Зеленского и Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил 17 мая бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

«Оказывается, самые богатые военкомы — из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Винницы, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Тернополя и Закарпатья», — написал он в своем Telegram-канале.

Азаров подчеркнул, что «20% шло чиновникам минобороны, 30% — в офис президента, 15% — СБУ, по 5% — прокуратуре, судам, таможне, и лишь 20% оставалось в их «конторе».

«Коррупция на Украине процветает, все зарабатывают», — заявил он.

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Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор 5 мая призвал Зеленского доказать, что коррупция в Киеве недопустима, чтобы Запад продолжал и дальше помогать Украине. Он указал, что с февраля 2022 года помощь украинской стороне в сфере безопасности увеличилась на 10 тыс. процентов.

Экс-разведчик США Скотт Риттер 20 апреля сказал, что поводом для отказа стран Запада от любой помощи Украине может стать повсеместная коррупция в стране. Он назвал это государство «гнилым кораблем», отметив, что лучший исход в этой ситуации — «спустить его на воду и утопить». Риттер дополнил, что Штаты могут знать о коррупции на Украине и помогать в ее сокрытии. Бывший американский разведчик добавил, что Европе следует закончить с поддержкой Зеленского, потому что Киев волнуют лишь свои интересы.

31 января украинское отделение международной неправительственной организации Transparency International сообщило, что Украина не выполнила полностью ни одну рекомендацию по борьбе с коррупцией в 2022 году. Директор организации Андрей Боровик добавил, что в отчет организации за 2022 год не вошли последние громкие антикоррупционные расследования, потрясшие Украину в январе.

26 января общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель заявил, что громкие кадровые перестановки в рядах украинских властей — в правительстве и администрации президента Зеленского — напрямую связаны с коррупцией, которая в последнее время стала там еще более процветающей.

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