Мобилизация началась в Оболонском районе Киева — военнообязанных жителей призвали явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом говорится в публикации украинского издания «Страна» от 22 июня.

Соответствующий приказ военкома Оболонского района Алексея Привалы был опубликован на странице ТЦК в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В тексте документа подчеркивается, что мобилизации подлежат жители района вне зависимости от места прописки. Им предписано в течение 10 дней прийти в военкомат. Попытка уклониться может повлечь уголовное преследование.

О призывных мероприятиях в других районах украинской столицы не сообщалось.

Накануне стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.

До этого, 4 июня, появилась информация о том, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать на фронт прямо из очередей к пунктам гуманитарной помощи.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).