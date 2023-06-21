На Украине ограничили госпитализацию для мужчин призывного возраста

В Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков.

Он уточнил, что ограничение распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 59 лет. Информации по оказанию неотложной помощи до сих пор не поступало.

Также было решено усилить работу правоохранителей на блокпостах в регионе. Всех, кто не имеет при себе документов, будут доставлять в отдел для установления личности.

13 июня плененный стрелок из 14 бригады Нацгвардии Украины (НГУ) Роман Бондаревский признался, что внутри войск отсутствует подготовка мобилизованных, также командование приказывает расстреливать дезертиров.

Ранее, 11 июня, сдавшийся в плен российской армии солдат украинской армии Иван Нечипоренко рассказал, что на Украине повестки людям вручают даже дворники, а кто не успел убежать от них, попадает на фронт. По словам мужчины, также в одном из заявлений руководства появлялась информация, что украинские военнослужащие должны сами покупать себе форму для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.