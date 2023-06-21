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На Украине ограничили госпитализацию для мужчин призывного возраста

В Ивано-Франковской области запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста
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Фото: REUTERS/Stringer
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В Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков.

Он уточнил, что ограничение распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 59 лет. Информации по оказанию неотложной помощи до сих пор не поступало.

Также было решено усилить работу правоохранителей на блокпостах в регионе. Всех, кто не имеет при себе документов, будут доставлять в отдел для установления личности.

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13 июня плененный стрелок из 14 бригады Нацгвардии Украины (НГУ) Роман Бондаревский признался, что внутри войск отсутствует подготовка мобилизованных, также командование приказывает расстреливать дезертиров.

Ранее, 11 июня, сдавшийся в плен российской армии солдат украинской армии Иван Нечипоренко рассказал, что на Украине повестки людям вручают даже дворники, а кто не успел убежать от них, попадает на фронт. По словам мужчины, также в одном из заявлений руководства появлялась информация, что украинские военнослужащие должны сами покупать себе форму для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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