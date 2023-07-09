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Кеннеди-младший заявил об отсутствии шансов у Украины против России

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
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Фото: РИА Новости
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Не существует ни одного исхода событий, при котором Украина смогла бы победить Россию. Об этом 7 июля заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу Lex Fridman.

«Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских. <…> В Европе нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось», — высказался политик, отметив, что Европа и сама сейчас испытывает серьезные внутренние проблемы. Он привел в пример бунты в ФРГ, Италии и Франции.

Кеннеди-младший напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят насильную вербовку людей для пополнения живой силы в армии. Мужчины призывного возраста, в свою очередь, всеми силами пытаются покинуть страну, чтобы не попасть на фронт, заключил политик.

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3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

29 июня на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя сказал, что Украина почти исчерпала мобилизационный резерв, а собственных вооружений у нее не осталось.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2023 заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

До этого, 7 июня, Кеннеди-младший в интервью Джордану Питерсону рассказал, что политика Соединенных Штатов привела к смерти нескольких сотен тысяч украинцев, сделав из Украины скотобойню. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты несут ответственность за втягивание Украины в конфликт против России.

6 июня Кеннеди-младший заявил, что Украина потеряла в ходе конфликта с Россией около 350 тыс. человек. Он обвинил правительства США и Украины в том, что они скрывают настоящее число жертв.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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