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Кеннеди-младший обвинил США в превращении Украины в скотобойню

Кеннеди-младший заявил, что власти США превратили Украину в скотобойню
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Фото: REUTERS/Ukrainian Armed Forces/Handout
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Политика Соединенных Штатов привела к смерти нескольких сотен тысяч украинцев, сделав из Украины скотобойню. Об этом кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший рассказал в интервью Джордану Питерсону, запись опубликована на YouTube.

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тыс. молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», — заявил он.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты несут ответственность за втягивание Украины в конфликт против России, в то время как все боевые действия между двумя странами Белый дом демонстрирует «в виде комикса», который многие американские граждане «уже проглотили».

Кеннеди – младший считает, что посредством всей этой ситуации США стараются достичь собственных геополитических интересов.

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Ранее, 6 июня, Кеннеди – младший заявил, что Украина потеряла в ходе конфликта с Россией около 350 тыс. человек. Он обвинил правительства США и Украины в том, что они скрывают настоящее число жертв.

Также он заявил, что американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины.

Накануне социальная сеть Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) разблокировала аккаунт Роберта Кеннеди – младшего.

Страница политика вновь стала активной перед выборами главы Белого дома — Кеннеди – младший является одним из кандидатов на этот пост.

Представители платформы решили разблокировать профиль после того, как Кеннеди официально стал кандидатом на пост президента США.

Instagram удалил аккаунт Роберта Кеннеди – младшего в феврале 2021 года из-за того, что политик неоднократно публиковал спорные заявления о коронавирусе и вакцинах.

Роберт Кеннеди – младший, сын покойного бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, неоднократно выступал против противовирусных препаратов и вакцин. Кроме того, он лоббировал в конгрессе положение, согласно которому родители могли не выполнять требования правительства о вакцинации детей.

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