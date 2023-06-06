Кеннеди-младший заявил о разбросанных по всему миру биолабораториях США
Американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«Наши лаборатории разбросаны по всему миру — на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», — сказал он во время совместной трансляции с предпринимателем Илоном Маском в Twitter.
Ранее, 17 апреля, сообщалось, что посла США в РФ Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы для объяснения деятельности биолабораторий на Украине.
12 апреля Государственная дума РФ утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Тогда же доклад утвердил Совет Федерации.
Документ на 200 страницах 11 апреля представила сопредседатель комиссии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она указала, что именно Вашингтон несет ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. По словам парламентария, Киев содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере разработок.
До этого, 7 апреля, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, которая ранее была приостановлена из-за проведения спецоперации. По его словам, в районе биолабораторий, подконтрольных Вашингтону, появился риск распространения опасных патогенов.