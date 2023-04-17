Посла США пригласили в Госдуму на заседание о биолабораториях на Украине

Посла США Линн Трейси пригласили в понедельник, 17 апреля, на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела России. Ожидается, что 18 апреля дипломат даст пояснения о деятельности американских биолабораторий на Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, передает RT.

Накануне посольство России в США сделало заявление, в котором говорится, что Вашингтон должен ответить на вопросы о его незаконной деятельности, которая нарушает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и касается лабораторий на Украине.

В дипмиссии напомнили, что в опубликованной в конце марта статье The Washington Post утверждалось, что модернизированные на средства США лаборатории занимаются только вопросами здравоохранения и борьбой с пандемиями. Посольство обратилось в газету с опровержением, однако издание отказалось опубликовать материал без правок.

В посольстве выразили сожаление, что «уважаемое издание занимается распространением откровенной дезинформации». По словам ведомства, газета дискредитирует усилия России по освещению незаконной деятельности США, которые нарушают КБТО.

Кроме того, в посольстве призвали обратить внимание на географическое расположение подконтрольных Пентагону лабораторий. По их мнению, сеть разбросана на тысячи километров от Северной Америки, большинство из которых находятся у границ России и КНР.

Ранее, 12 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о докладе Госдумы о деятельности американских биолабораторий на Украине, передает НСН. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Москва будет делать всё, что возможно, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности США.

В тот же день Государственная дума утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Тогда же доклад утвердил Совет Федерации.

Документ на 200 страницах 11 апреля представила сопредседатель комиссии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она указала, что именно США несут ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. По словам парламентария, Киев содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок.

Ранее, 7 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в районе биолабораторий появился риск распространения опасных патогенов. Более того, он указал, что Вашингтон возобновил строительство биолаборатории на Украине, которая ранее была приостановлена из-за проведения спецоперации РФ в Донбассе.

Как рассказала 22 марта Яровая, расследование деятельности биолабораторий США на Украине подтвердило, что под их видом там были военные объекты НАТО. По ее словам, в лабораториях осуществлялся сбор опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала, который в дальнейшем вывозился в США и использовался для целей Пентагона.