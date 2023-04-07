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МО РФ заявило о риске распространения опасных патогенов из биолабораторий США

Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
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Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
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В районе биолабораторий, подконтрольных США, появился риск распространения опасных патогенов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в пятницу, 7 апреля, на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности Вашингтона.

По его словам, министерство энергетики Соединенных Штатов так же, как и Пентагон, организовывает и курирует военно-биологическую деятельность. Более того, он указал, что Вашингтон возобновил строительство биолаборатории на Украине, которая ранее была приостановлена из-за проведения спецоперации.

«Необходимо отметить, что США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях. Непрозрачность их деятельности создает риск распространения опасных патогенов в районах размещения биообъектов», — подчеркнул начальник РХБЗ.

Кириллов также назвал финансирование минэнерго США проекта «Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам» действием двойного назначения, которое скрывает за собой вклад в создание биологического оружия.

Вместе с тем, он отметил причастность американских биолабораторий к распространению Covid-19. Именно минэнерго США опубликовало заявление о том, что вирус имеет лабораторное происхождение.

«Возникает закономерный вопрос: какое отношение Министерство энергетики США имеет к борьбе с биологическими угрозами и [почему] реализует проекты, имеющие признаки двойного назначения», — отметил генерал-лейтенант.

При этом развитие штаммов коронавирусной инфекции вызывает у большинства ученых вопросы. Кириллов выразил подозрение, что кто-то целенаправленно способствует «усилению» патогенных свойств вируса», тем самым подпитывая пандемию, не давая ей закончится.

Говоря о подозрительных вакцинах против коронавируса, Кириллов отметил западный «Пфайзер», который распространил лекарства с реальными рисками возникновения патологий со стороны сердечно-сосудистой системы. С активным использованием этой вакцины, в 2021 году, в США увеличился процент пациентов с миокардитом и перикардитом.

Кириллов провел аналогию с украинскими военнослужащими, на которых США испытывали высокотоксичные препараты, при этом побочные эффекты были изучены не до конца.

Патогенная инженерия: биолаборатории США продолжают работать на Украине
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5 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоговый доклад по биолабораториям США на территории Украины будет заслушан 11 апреля.

Ранее, 22 марта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО, передает RT.

Она подчеркнула, что создание военных биолабораторий дало возможность Вашингтону действовать в обход международных соглашений.

В состав комиссии по биолабораториям входят 14 депутатов и 14 сенаторов.

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