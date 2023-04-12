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В Совфеде заявили о готовности России к отражению биологических угроз

Матвиенко: Россия полностью готова к отражению биологических угроз
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Россия полностью готова к отражению биологических угроз, граждане страны в безопасности. Об этом в среду, 12 апреля, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на заседании.

Также на пленарном заседании сенаторы единогласно утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американских биологических лабораторий на территории Украины. Он будет направлен президенту РФ Владимиру Путину и в правительство.

В свою очередь, Матвиенко попросила максимально распространить данный доклад по парламентским каналам и попросила комитет Совфеда по международным делам и Госдуму взять эту работу на себя.

«В ходе работы парламентской комиссии мы также убедились, что наша страна полностью готова к отражению биологических угроз», — отметила она.

По словам председателя Совета Федерации, работа ведется на высоком профессиональном уровне, поэтому российские граждане в безопасности.

При этом она подчеркнула, доказательства того, что создание на Украине биолабораторий было организовано по заказу военного ведомства США, очевидны.

«Американские власти, конечно же, делают всё, чтобы скрыть результаты своей противоправной деятельности на Украине, пытаются пустить расследование по ложному следу. И им это сейчас, в том числе благодаря деятельности нашей парламентской комиссии, не удается», — уточнила Матвиенко.

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Ранее, 11 апреля, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что именно США несут ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. По словам парламентария, Киев содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами их же страны.

До этого, 7 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в районе биолабораторий, подконтрольных США, появился риск распространения опасных патогенов. Он указал, что Вашингтон никогда четко не заявлял о своих обязательствах в области безопасности исследований в данных биолабораториях.

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