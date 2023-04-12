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Путину доложили о докладе Госдумы по биолабораториям США

Песков: Путину доложили о докладе Госдумы о деятельности биолабораторий США на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko
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Президенту России Владимиру Путину доложили о докладе Госдумы о деятельности американских биолабораторий на Украине. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил официальнй представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этот документ доложен главе государства», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Россия будет делать всё, что возможно, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности США.

Накануне Государственная Дума утвердила итоговый доклад Парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Сегодня на заседании доклад утвердил Совет Федерации.

Документ на 200 страницах 11 апреля представила сопредседатель комиссии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она указала, что на территории Украины было создано более 50 лабораторий. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок.

Яровая добавила, что после утверждения парламентом доклад должен быть направлен президенту, в правительство, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и уполномоченному по правам человека.

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Ранее, 7 апреля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в районе биолабораторий появился риск распространения опасных патогенов. Более того, он указал, что Вашингтон возобновил строительство биолаборатории на Украине, которая ранее была приостановлена из-за проведения спецоперации РФ в Донбассе.

31 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби признал, что американцы действительно проводили ряд исследований на территории страны. При этом Кирби заверил, что Соединенные Штаты якобы не вели и не ведут военно-биологических разработок на Украине.

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