Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил во вторник, 31 января, что американцы проводили ряд исследований с украинскими коллегами в сфере «предотвращения пандемии» на территории Украины.

«Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена», ― подчеркнул он во время подхода к журналистам.

Кирби заверил, что Соединенные Штаты якобы не вели военно-биологических разработок на Украине.

Координатор Совета национальной безопасности США подчеркнул, что на предприятиях велись работы по изучению «некоторых исследований в сфере предотвращения пандемии».

Ранее, 30 января, глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что американские власти с 2015 года изучали способы передачи коронавируса от животных к человеку, а также патогенные свойства возбудителя COVID-19.

Ранее в тот же день начальник войск РХБЗ сообщил об экспериментах США, связанных с ВИЧ-инфекцией, которые также проходили на территории Украины.

23 января сопредседатель комиссии Ирина Яровая по итогам заседания в Совфеде рассказала, что на Украине было выявлено не менее 50 биолабораторий США.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что реакция Запада на предоставленные Россией данные по биолабораториям США на Украине политизирована. В частности, в начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США, за которую проголосовали Россия и Китай.

В начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

В марте Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По словам ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

Новость дополняется.