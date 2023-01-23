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Рябков заявил о политизированной реакции Запада на данные по биолабораториям США

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Реакция Запада на предоставленные Россией данные по биолабораториям США на Украине политизирована. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник, 23 января, по итогам обзорной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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«Отклик негативный, он политизированный, люди отказываются воспринимать очевидные вещи. Это отражение их неприятия той позиции оправданной, абсолютно обоснованной в пользу укрепления конвенций, наведения порядка военно-биологической деятельности США не только на Украине, но и во многих регионах мира», — сказал он телеканалу «Звезда».

Ранее в этот день в Совете Федерации прошло заседание парламентской комиссии, которая расследует деятельность биолабораторий. В нем приняли участие представители Министерства иностранных дел, а также Минобороны России.

В марте Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По словам ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

В сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались, передает RT.

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