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МО рассказало о работе США по усилению патогенных свойств коронавирусов

Минобороны РФ: Ecohealth Alliance с 2015 года ведет работы по усилению свойств коронавирусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вашингтон с 2015 года ведет работу по изучению способов передачи коронавируса от животных человеку, а также по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

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По его словам, реализация этого проекта происходит в Бостонском университете на средства американского госбюджета, а ключевая роль принадлежит посреднической организации Ecohealth Alliance.

«Полученные нами документы управления по снижению угрозы минобороны США подтверждают, что с 2015 года специалистами указанной компании проводилось изучение разнообразия популяции летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов, механизмов их передачи от животных человеку», — сказал Кириллов.

Он отметил, что пандемия коронавируса развивалась по сценарию учений Event 201, прошедших в Нью-Йорке в 2019 году. Это, по его мнению, ставит вопросы о ее преднамеренном характере и причастности США к распространению коронавируса.

Кириллов также добавил, что, после того как Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы.

Ранее в этот день начальник войск РХБЗ сообщил об экспериментах США, связанных с ВИЧ-инфекцией, которые также проходили на территории Украины.

23 января сопредседатель комиссии Ирина Яровая по итогам заседания в Совфеде рассказала, что на Украине было выявлено не менее 50 биолабораторий США.

В этом же месяце замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что реакция Запада на предоставленные Россией данные по биолабораториям США на Украине политизирована. В частности, в начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США, за которую проголосовали Россия и Китай.

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