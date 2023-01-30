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Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko
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США на территории Украины проводили эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил в понедельник, 30 января, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

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«Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года», — отметил Кириллов.

По его словам, помимо наркозависимых и осужденных представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) были целевой группой в этих опытах.

Он также отметил, что активные действия Минобороны РФ смогли остановить реализацию военно-биологических программ США на украинской территории.

«Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины», — сказал он.

До этого, 23 января, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США Ирина Яровая по итогам заседания в Совфеде сообщила, что на Украине было выявлено не менее 50 американских биолабораторий.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что реакция Запада на предоставленные Россией данные по биолабораториям США на Украине политизирована.

В марте 2022 года Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По словам ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

В начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

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