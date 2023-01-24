Особо запасны: спецкомиссия выявила не менее 50 биолабораторий на Украине

Специальная парламентская комиссия, сформированная из российских депутатов и сенаторов, установила существование не менее 50 биолабораторий США на Украине . Об этом «Известиям» рассказала вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии Ирина Яровая. Следующее заседание комиссии намечено на 6 февраля: его темой отчасти станет недавний доклад американского агентства при минобороны, который фактически подтвердил наличие биологической угрозы со стороны Штатов . Итоги годовой работы комиссии могут подвести уже 15 марта, уточнил заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.

Повестка дня

Заседание парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине прошло 23 января на площадке Совета Федерации . Оно состоялось спустя четыре месяца после аналогичной встречи. Его повестка была посвящена главной теме последнего месяца в сфере биологической безопасности — итогам девятой конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), завершившейся в декабре в Женеве.

Несмотря на активное противодействие США, 120 стран поддержали Россию по целому ряду вопросов , рассказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам заседания. В частности, на конференции по КБТО было принято решение создать рабочую группу по совершенствованию Конвенции 1972 года с учетом предложений РФ и других стран.



По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в адрес рабочей группы будет направлена информация о деятельности российской парламентской комиссии вместе с результатами, которые были наработаны за год . При этом первое заседание рабочей группы по КБТО состоится в середине марта, уточнил он.

На данном этапе работы комиссия уже установила существование не менее 50 биолабораторий на Украине, которые функционируют при поддержке Пентагона , сказала «Известиям» Ирина Яровая. Она подчеркнула: «Точную цифру назвать невозможно, поскольку сами лаборатории имеют строгую иерархию: региональные, субнациональные, национальные и наднациональные объекты». Они различаются по уровню задач и степени подчинения.

Справка «Известий» Госдума и Совфед в марте 2022 года приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии. Инициатива собрала 448 подписей думских законодателей. В Совете Федерации приняли постановление единогласно. Так, в состав комиссии вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В истории российского парламентаризма это третье расследование после бесланской трагедии и катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС.

Уложиться в срок

Следующее заседание парламентской комиссии пройдет уже 6 февраля на площадке Госдумы , рассказали ее сопредседатели. Причем главные темы уже определены. Среди них — обсуждение появившегося в публичном поле доклада Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения при министерстве обороны США (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) , рассказал Константин Косачев. Документ на «345 листов убористого текста» появился в Сети в середине декабря, но был удален , добавила, в свою очередь, Ирина Яровая. Вице-спикер ГД также призвала Федеральное собрание России обратиться к парламентам мира с призывом пристально изучить доклад американского агентства.

— Парламентская комиссия, МИД и Минобороны поддержали мое предложение о том, чтобы обратиться к парламентам стран мира о необходимости проведения анализа доклада агентства минобороны США — DTRA для оценки собственных рисков и угроз их биологическому суверенитету и общей безопасности, — подтвердила «Известиям» Ирина Яровая.

Законодатели, к примеру, планируют провести дополнительный опрос свидетелей и привлечь к диалогу экс-главу DTRA Кеннета Майерса . Кроме того, они предложили пригласить на заседание комиссии американского ученного Эндрю Хаффа, который ранее заявлял об искусственном происхождении коронавируса с подачи американской стороны, а также председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакса.

Парламентская комиссия должна закончить свою деятельность до 23 марта этого года , напомнил Константин Косачев. На расследовательскую работу парламентариям по закону отведен год. До этого срока депутаты и сенаторы должны системно изложить все доказательства, подтверждающие военно-биологические проекты США на Украине. По итогам расследования будет сформирован доклад, который, в свою очередь, направят Владимиру Путину, правительству РФ, а также в международные организации для информирования мирового сообщества.

— Мы будем стремиться синхронизировать работу палат Федерального собрания, которые должны одобрить доклад нашей комиссии. Для этого есть удобная дата — 15 марта, когда обе палаты в один день проводят свои пленарные заседания . Будем предлагать и комиссии, и палатам Федерального собрания, включить этот вопрос в повестку дня, но, конечно же, резервируем и другие варианты наших действий, если будет появляться дополнительная информация, — пояснил Константин Косачев.