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Взяли вслед: комиссия по биолабораториям на Украине соберется 23 января

Что станет главной темой заседания депутатов и сенаторов
Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине проведет новое заседание 23 января. Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Последняя крупная встреча в таком формате прошла почти четыре месяца назад. Главной темой ближайшего заседания станет обсуждение Конвенции по запрету биологического и токсинного оружия (КБТО), уточнил Константин Косачев. По его оценкам, парламентарии успеют завершить свое расследование и представить итоги работы президенту России в установленный срок — до 23 марта. Чего ждать от этого доклада — в материале «Известий».

На финишной прямой

Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине выходит на завершающую стадию своей работы, рассказал ее сопредседатель Константин Косачев.

Заседание планируется 23 января. Главный вопрос — это обсуждение итогов девятой обзорной конференции по соблюдению КБТО — Конвенции по запрету биологического и токсинного оружия. Сама конференция прошла в ноябре-декабре в Женеве. Сейчас очень важно разобраться в деталях: что из намеченного удалось реализовать, что не удалось сделать и по каким причинам и как выглядит дальнейшая программа наших совместных действий по укреплению режима конвенции, — сказал он «Известиям».

Взяли вслед
Константин Косачев

Константин Косачев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Заседание пройдет на площадке Совфеда. По мнению Константина Косачева, самым страшным оружием массового поражения остается именно биологическое, поскольку в отличие от ядерного и химического оно не имеет механизмов контроля. Его использование регулирует Конвенция о биологическом оружии 1972 года, отметил сенатор, но она размыта и не имеет четких пределов допустимого и запрещенного. В результате это влечет угрозу для миллионов людей по всему миру, констатировал парламентарий.

Сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала «Известиям», что законодатели провели большую работу с парламентариями из разных стран относительно промежуточных итогов расследования и обсуждения позиции России о необходимости укрепления режима КБТО.

Как уточнил Константин Косачев, с основным докладом выступит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, ожидается также выступление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Игоря Кириллова. По его данным, российские военные ранее обнаружили на Украине более 30 биолабораторий.

Справка «Известий»

Госдума и Совфед в марте приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии. Инициатива собрала 448 подписей думских законодателей. В Совете Федерации приняли постановление единогласно. Так, в состав комиссии вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В истории российского парламентаризма это третье расследование после бесланской трагедии и катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС.

Парламентский итог

Одним из толчков к началу парламентского расследования стало заявление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о наличии биолабораторий на территории Украины: 9 марта 2022 года она выразила озабоченность Вашингтона тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Парламентарии приглашали Викторию Нуланд и ее коллег к диалогу, но «получили категорический отказ».

Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, который входит в комиссию, в разговоре с «Известиями» подтвердил, что американцы по-прежнему «идут в отказ», отметают любые доводы и свидетельства российской стороны. По его словам, парламентарии уже собрали достаточно большой массив информации и необходимых подтверждений о работе США на Украине, создании ими биологического оружия, а также о проведении опытов над людьми: инвалидами и украинскими военнослужащими.

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Военно-биологическая деятельность могла финансироваться Пентагоном

Комиссия работает с открытыми источниками информации — их очень много. У нас были неоднократно брифинги с коллегами из Минобороны. Удалось собрать много данных путем опроса свидетелей и людей, которые имели непосредственное отношение к деятельности санэпиднадзора на Украине, разваленного киевскими властями. То, что американцы этим занимались, — очевидно. Они могут продолжать этим заниматься, поскольку доступ получен далеко не ко всем биолабораториям, — сказал Константин Долгов.

Комиссия занимается анализом материалов военных следователей, данных оперативно-разыскной деятельности правоохранительных органов, сообщений СМИ.

— В постоянном режиме проводилась работа по анализу полученных документов и сведений, в том числе опубликованного 345-страничного отчета DTRA — агентства, подведомственного минобороны США, о военно-биологической деятельности на Украине, — рассказала «Известиям» Ирина Яровая. — Комиссия располагает данным докладом, и уже можно с очевидностью сказать, что за отретушированными и замазанными страницами просматривается секретный характер проводимых американскими специалистами военно-биологических испытаний на Украине.

Взяли вслед
пробирки
Фото: Global Look Press/Tom Weller


Итогом деятельности парламентариев станет досье, которое направят президенту, правительству, а также в международные организации для информирования мирового парламентского сообщества. Документ включит доказательства создания биолабораторий на территории Украины, названия причастных к этому организаций и должностных лиц.

В комиссии рассчитывают, что в дальнейшем доклад поможет инициировать специальное расследование в Совете Безопасности ООН, а это, в свою очередь, приведет к коллективным мерам по недопущению создания таких объектов. Кроме того, по результатам работы комиссии также будут выработаны рекомендации по совершенствованию норм международного права в сфере биологического оружия, рассчитывает Константин Косачев.

Работа комиссии в сфере расследований эффективна, так как позволяет законным способом привлекать к работе практически любые средства, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Так, парламентарии могут требовать содействия от всех органов исполнительной власти. При этом политическая ангажированность исключена, потому что расследование ведется на межпартийной основе, подчеркнул эксперт.

— Предварительно могу сказать, что по итогам работы комиссии будут вскрыты фантастические последствия деятельности этих биолабораторий, — отметил он. — Это же было известно и ранее, но привлечь к ним внимание мировой общественности было трудно. Потому что те страны, прежде всего Соединенные Штаты, которые занимались этим, они, естественно, владеют монополией на западные СМИ. Так что мало получить какие-то результаты, важно сделать их публичными. А здесь как раз у парламентской комиссии больше возможностей, чем у любого министерства или прямой ветви исполнительной власти.

Последнее заседание комиссии в таком формате было проведено почти четыре месяца назад — 22 сентября. Тем не менее работа не прекращалась: парламентарии по линии Госдумы и Совфеда проводили регулярные экспертные встречи. Так, в октябре на площадке нижней палаты парламента была сформирована рабочая группа, которая провела пять совещаний по подготовке участия российской делегации в работе IX Обзорной конференции КБТО.

Более того, по словам Ирины Яровой, парламентская комиссия уже сформировала структуру итогового досье и на основе полученных документов и сведений провела работу по формированию отдельных разделов доклада.

По итогам расследования документ должен быть представлен президенту, и относительно готовности уложиться в срок вице-спикер Совфеда сказал: «Пока нет никаких оснований для беспокойства». При этом он напомнил, что установленный отчетный период работы комиссии — 23 марта: на расследовательскую работу парламенту по закону отведен год.

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