Взяли вслед: комиссия по биолабораториям на Украине соберется 23 января

Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине проведет новое заседание 23 января . Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Последняя крупная встреча в таком формате прошла почти четыре месяца назад. Главной темой ближайшего заседания станет обсуждение Конвенции по запрету биологического и токсинного оружия (КБТО), уточнил Константин Косачев. По его оценкам, парламентарии успеют завершить свое расследование и представить итоги работы президенту России в установленный срок — до 23 марта . Чего ждать от этого доклада — в материале «Известий».

На финишной прямой

Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине выходит на завершающую стадию своей работы , рассказал ее сопредседатель Константин Косачев.

— Заседание планируется 23 января. Главный вопрос — это обсуждение итогов девятой обзорной конференции по соблюдению КБТО — Конвенции по запрету биологического и токсинного оружия. Сама конференция прошла в ноябре-декабре в Женеве. Сейчас очень важно разобраться в деталях: что из намеченного удалось реализовать, что не удалось сделать и по каким причинам и как выглядит дальнейшая программа наших совместных действий по укреплению режима конвенции, — сказал он «Известиям».

Взяли вслед Константин Косачев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Заседание пройдет на площадке Совфеда. По мнению Константина Косачева, самым страшным оружием массового поражения остается именно биологическое, поскольку в отличие от ядерного и химического оно не имеет механизмов контроля . Его использование регулирует Конвенция о биологическом оружии 1972 года, отметил сенатор, но она размыта и не имеет четких пределов допустимого и запрещенного. В результате это влечет угрозу для миллионов людей по всему миру, констатировал парламентарий.

Сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала «Известиям», что законодатели провели большую работу с парламентариями из разных стран относительно промежуточных итогов расследования и обсуждения позиции России о необходимости укрепления режима КБТО.

Как уточнил Константин Косачев, с основным докладом выступит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, ожидается также выступление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Игоря Кириллова . По его данным, российские военные ранее обнаружили на Украине более 30 биолабораторий.

Справка «Известий» Госдума и Совфед в марте приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии. Инициатива собрала 448 подписей думских законодателей. В Совете Федерации приняли постановление единогласно. Так, в состав комиссии вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В истории российского парламентаризма это третье расследование после бесланской трагедии и катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС.

Парламентский итог

Одним из толчков к началу парламентского расследования стало заявление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о наличии биолабораторий на территории Украины: 9 марта 2022 года она выразила озабоченность Вашингтона тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль . Парламентарии приглашали Викторию Нуланд и ее коллег к диалогу, но «получили категорический отказ».

Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, который входит в комиссию, в разговоре с «Известиями» подтвердил, что американцы по-прежнему «идут в отказ», отметают любые доводы и свидетельства российской стороны . По его словам, парламентарии уже собрали достаточно большой массив информации и необходимых подтверждений о работе США на Украине, создании ими биологического оружия, а также о проведении опытов над людьми: инвалидами и украинскими военнослужащими.

— Комиссия работает с открытыми источниками информации — их очень много . У нас были неоднократно брифинги с коллегами из Минобороны. Удалось собрать много данных путем опроса свидетелей и людей, которые имели непосредственное отношение к деятельности санэпиднадзора на Украине , разваленного киевскими властями. То, что американцы этим занимались, — очевидно. Они могут продолжать этим заниматься, поскольку доступ получен далеко не ко всем биолабораториям, — сказал Константин Долгов.

Комиссия занимается анализом материалов военных следователей, данных оперативно-разыскной деятельности правоохранительных органов , сообщений СМИ.

— В постоянном режиме проводилась работа по анализу полученных документов и сведений, в том числе опубликованного 345-страничного отчета DTRA — агентства, подведомственного минобороны США, о военно-биологической деятельности на Украине, — рассказала «Известиям» Ирина Яровая. — Комиссия располагает данным докладом, и уже можно с очевидностью сказать, что за отретушированными и замазанными страницами просматривается секретный характер проводимых американскими специалистами военно-биологических испытаний на Украине .

Взяли вслед Фото: Global Look Press/Tom Weller



Итогом деятельности парламентариев станет досье, которое направят президенту , правительству, а также в международные организации для информирования мирового парламентского сообщества . Документ включит доказательства создания биолабораторий на территории Украины, названия причастных к этому организаций и должностных лиц.

В комиссии рассчитывают, что в дальнейшем доклад поможет инициировать специальное расследование в Совете Безопасности ООН , а это, в свою очередь, приведет к коллективным мерам по недопущению создания таких объектов. Кроме того, по результатам работы комиссии также будут выработаны рекомендации по совершенствованию норм международного права в сфере биологического оружия, рассчитывает Константин Косачев.

Работа комиссии в сфере расследований эффективна, так как позволяет законным способом привлекать к работе практически любые средства , сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Так, парламентарии могут требовать содействия от всех органов исполнительной власти. При этом политическая ангажированность исключена, потому что расследование ведется на межпартийной основе, подчеркнул эксперт.

— Предварительно могу сказать, что по итогам работы комиссии будут вскрыты фантастические последствия деятельности этих биолабораторий , — отметил он. — Это же было известно и ранее, но привлечь к ним внимание мировой общественности было трудно. Потому что те страны, прежде всего Соединенные Штаты, которые занимались этим, они, естественно, владеют монополией на западные СМИ . Так что мало получить какие-то результаты, важно сделать их публичными. А здесь как раз у парламентской комиссии больше возможностей, чем у любого министерства или прямой ветви исполнительной власти.

Последнее заседание комиссии в таком формате было проведено почти четыре месяца назад — 22 сентября. Тем не менее работа не прекращалась: парламентарии по линии Госдумы и Совфеда проводили регулярные экспертные встречи. Так, в октябре на площадке нижней палаты парламента была сформирована рабочая группа, которая провела пять совещаний по подготовке участия российской делегации в работе IX Обзорной конференции КБТО.

Более того, по словам Ирины Яровой, парламентская комиссия уже сформировала структуру итогового досье и на основе полученных документов и сведений провела работу по формированию отдельных разделов доклада.