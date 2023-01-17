Взяли вслед: комиссия по биолабораториям на Украине соберется 23 января
Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине проведет новое заседание 23 января. Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Последняя крупная встреча в таком формате прошла почти четыре месяца назад. Главной темой ближайшего заседания станет обсуждение Конвенции по запрету биологического и токсинного оружия (КБТО), уточнил Константин Косачев. По его оценкам, парламентарии успеют завершить свое расследование и представить итоги работы президенту России в установленный срок — до 23 марта. Чего ждать от этого доклада — в материале «Известий».
На финишной прямой
Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине выходит на завершающую стадию своей работы, рассказал ее сопредседатель Константин Косачев.
— Заседание планируется 23 января. Главный вопрос — это обсуждение итогов девятой обзорной конференции по соблюдению КБТО — Конвенции по запрету биологического и токсинного оружия. Сама конференция прошла в ноябре-декабре в Женеве. Сейчас очень важно разобраться в деталях: что из намеченного удалось реализовать, что не удалось сделать и по каким причинам и как выглядит дальнейшая программа наших совместных действий по укреплению режима конвенции, — сказал он «Известиям».
Константин Косачев
Заседание пройдет на площадке Совфеда. По мнению Константина Косачева, самым страшным оружием массового поражения остается именно биологическое, поскольку в отличие от ядерного и химического оно не имеет механизмов контроля. Его использование регулирует Конвенция о биологическом оружии 1972 года, отметил сенатор, но она размыта и не имеет четких пределов допустимого и запрещенного. В результате это влечет угрозу для миллионов людей по всему миру, констатировал парламентарий.
Сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала «Известиям», что законодатели провели большую работу с парламентариями из разных стран относительно промежуточных итогов расследования и обсуждения позиции России о необходимости укрепления режима КБТО.
Как уточнил Константин Косачев, с основным докладом выступит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, ожидается также выступление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Игоря Кириллова. По его данным, российские военные ранее обнаружили на Украине более 30 биолабораторий.
Парламентский итог
Одним из толчков к началу парламентского расследования стало заявление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о наличии биолабораторий на территории Украины: 9 марта 2022 года она выразила озабоченность Вашингтона тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Парламентарии приглашали Викторию Нуланд и ее коллег к диалогу, но «получили категорический отказ».
Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов, который входит в комиссию, в разговоре с «Известиями» подтвердил, что американцы по-прежнему «идут в отказ», отметают любые доводы и свидетельства российской стороны. По его словам, парламентарии уже собрали достаточно большой массив информации и необходимых подтверждений о работе США на Украине, создании ими биологического оружия, а также о проведении опытов над людьми: инвалидами и украинскими военнослужащими.
— Комиссия работает с открытыми источниками информации — их очень много. У нас были неоднократно брифинги с коллегами из Минобороны. Удалось собрать много данных путем опроса свидетелей и людей, которые имели непосредственное отношение к деятельности санэпиднадзора на Украине, разваленного киевскими властями. То, что американцы этим занимались, — очевидно. Они могут продолжать этим заниматься, поскольку доступ получен далеко не ко всем биолабораториям, — сказал Константин Долгов.
Комиссия занимается анализом материалов военных следователей, данных оперативно-разыскной деятельности правоохранительных органов, сообщений СМИ.
— В постоянном режиме проводилась работа по анализу полученных документов и сведений, в том числе опубликованного 345-страничного отчета DTRA — агентства, подведомственного минобороны США, о военно-биологической деятельности на Украине, — рассказала «Известиям» Ирина Яровая. — Комиссия располагает данным докладом, и уже можно с очевидностью сказать, что за отретушированными и замазанными страницами просматривается секретный характер проводимых американскими специалистами военно-биологических испытаний на Украине.
Итогом деятельности парламентариев станет досье, которое направят президенту, правительству, а также в международные организации для информирования мирового парламентского сообщества. Документ включит доказательства создания биолабораторий на территории Украины, названия причастных к этому организаций и должностных лиц.
В комиссии рассчитывают, что в дальнейшем доклад поможет инициировать специальное расследование в Совете Безопасности ООН, а это, в свою очередь, приведет к коллективным мерам по недопущению создания таких объектов. Кроме того, по результатам работы комиссии также будут выработаны рекомендации по совершенствованию норм международного права в сфере биологического оружия, рассчитывает Константин Косачев.
Работа комиссии в сфере расследований эффективна, так как позволяет законным способом привлекать к работе практически любые средства, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Так, парламентарии могут требовать содействия от всех органов исполнительной власти. При этом политическая ангажированность исключена, потому что расследование ведется на межпартийной основе, подчеркнул эксперт.
— Предварительно могу сказать, что по итогам работы комиссии будут вскрыты фантастические последствия деятельности этих биолабораторий, — отметил он. — Это же было известно и ранее, но привлечь к ним внимание мировой общественности было трудно. Потому что те страны, прежде всего Соединенные Штаты, которые занимались этим, они, естественно, владеют монополией на западные СМИ. Так что мало получить какие-то результаты, важно сделать их публичными. А здесь как раз у парламентской комиссии больше возможностей, чем у любого министерства или прямой ветви исполнительной власти.
Последнее заседание комиссии в таком формате было проведено почти четыре месяца назад — 22 сентября. Тем не менее работа не прекращалась: парламентарии по линии Госдумы и Совфеда проводили регулярные экспертные встречи. Так, в октябре на площадке нижней палаты парламента была сформирована рабочая группа, которая провела пять совещаний по подготовке участия российской делегации в работе IX Обзорной конференции КБТО.
Более того, по словам Ирины Яровой, парламентская комиссия уже сформировала структуру итогового досье и на основе полученных документов и сведений провела работу по формированию отдельных разделов доклада.
По итогам расследования документ должен быть представлен президенту, и относительно готовности уложиться в срок вице-спикер Совфеда сказал: «Пока нет никаких оснований для беспокойства». При этом он напомнил, что установленный отчетный период работы комиссии — 23 марта: на расследовательскую работу парламенту по закону отведен год.