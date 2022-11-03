Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США

Совбез ООН не одобрил российскую резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США на Украине. Об этом стало известно в среду, 2 ноября.

Сообщается, что за резолюцию голосовали Россия и Китай, против были США, Великобритания и Франция, а девять делегаций воздержались.

«Вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений», — заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, чья речь представлена на официальном сайте.

Постпред добавил, что российская сторона «крайне разочарована, что сегодня совету не удалось задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО», согласно положениям которой «каждое государство — участник конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом Безопасности в соответствии с положениями устава ООН на основании жалобы, полученной советом».

Он добавил, что страны Запада «вспоминают про устав ООН и международное право только тогда, когда это им нужно».

«Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией, и проведет по ним расследование, как это предусматривается КБТО», — отметил Полянский.

27 октября на заседании СБ ООН заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан заявил, что сведения России о военно-биологической деятельности на территории Украины заслуживают соответствующей реакции со стороны государств. Он напомнил, что любое государство — участник КБТО может подать жалобу в Совбез ООН, если другое государство-участник нарушило положения конвенции.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В этот же день заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отметил, что Вашингтону стоит последовать примеру России и ликвидировать свои запасы химического оружия.

Еще в начале марта в Минобороны РФ рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.