В МИД РФ призвали США ликвидировать запасы химического оружия

США стоит последовать примеру России и ликвидировать свои запасы химического оружия. Об этом 19 октября заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Россия добросовестно выполняет обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. В 2017 году, на три года раньше заявленного в Организации по запрещению химического оружия срока, мы уничтожили один из крупнейших арсеналов химоружия. Призываем последовать нашему примеру США, у которых имеются все финансовые и технологические возможности для скорейшей ликвидации остающихся запасов отравляющих веществ», — отметил он в ходе заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее 19 октября Воронцов предложил странам Запада выяснить, какую цель преследуют некоторые государства Европейского союза (ЕС) и НАТО, тайно разрабатывающие новые виды токсичных химикатов.

В тот же день ряд стран в ООН, среди которых были Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия, на заседании первого комитета Генассамблеи призвали применить Конвенцию о биооружии в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине. Страны констатировали, что вопросы к военно-биологической американской деятельности в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются.

22 сентября вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине Константин Косачев заявил о том, что Россия готова к проверкам по соблюдению конвенции о запрете разработок биологического оружия.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.