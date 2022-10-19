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МИД РФ предложил выяснить цели разработок новых химикатов членами НАТО

Константин Воронцов: почему страны НАТО препятствуют постановке нового химиката под верификационный контроль
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Фото: Global Look Press/Radek Petrasek
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Россия предлагает странам Запада выяснить, какую цель преследуют некоторые государства Европейского союза (ЕС) и НАТО, тайно разрабатывающие новые виды токсичных химикатов. Об этом 18 октября заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Россия предлагала включить в контрольные списки КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — Ред.) все химикаты, которые по результатам исследований в западных лабораториях получили наименование «новички». Однако именно из-за позиции стран Запада этого сделать не удалось», — сказал Воронцов.

Он добавил, что открытым остается вопрос, почему страны НАТО препятствуют постановке нового химиката под верификационный контроль. Для российской стороны, по словам Воронцова, ответ очевиден, поэтому Россия предлагает странам Запада разобраться, для чего некоторые члены ЕС и НАТО ведут тайную разработку новых видов токсичных химикатов.

Замглавы российской делегации указал, что Россия категорически отвергает высказывания о якобы ее причастности к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе «новичками».

«Шитые белыми нитками две истории: дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, разнузданной пропагандистской кампании, целью которой является оказание на нашу страну дальнейшего политического и экономического давления», — объяснил Воронцов.

Дипломат подчеркнул, что Россия решительно настроена установить истину в обоих инцидентах, что свидетельствует о ее готовности к предметному взаимодействию. Воронцов также заявил, что Россия продолжит требовать от властей Великобритании и Германии исчерпывающей официальной информации и выполнения международно-правовых обязательств.

Группа стран в ООН, в которую вошли Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия, на заседании Первого комитета Генассамблеи призвала применить Конвенцию о биооружии в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине. Страны констатировали, что вопросы к военно-биологической американской деятельности в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются.

В начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

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