В Минобороны обвинили американских ученых в опытах над пациентами психбольницы в Харькове

Американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 украинского Харькова. Об этом 14 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении», — сказал он на брифинге.

По словам Кириллова, людей, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.

«В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе (Харьковская область. — Ред.) была остановлена, всё оборудование и препараты вывезены на запад Украины. Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности», — сказал он.

Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты заявил, что российская разведка в марте 2022-го нашла в Херсонской области три украинских беспилотника, оборудованных распылителями химических веществ, есть информация, что Украина закупила 50 таких дронов.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

18 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.