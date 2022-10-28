Реклама
Прямой эфир
Мир
Гросси анонсировал прибытие миссии МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС
Мир
Небензя заявил об обсуждении «грязной бомбы» на заседании СБ ООН
Мир
СМИ узнали об угрозах Байдену торговой войной со стороны Шольца и Макрона
Экономика
СФ предложил меры поддержки для инвесторов в сельское хозяйство в ДФО
Армия
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов при артобстреле
Мир
Экс-кандидат в президенты США осудила демократов за равнодушие к Украине
Армия
Армейской авиации ВКС РФ исполнилось 74 года
Мир
Количество ДТП на Украине выросло из-за отключения уличного освещения
Армия
Российские разведчики уничтожили группы диверсантов ВСУ под Херсоном
Мир
Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные РФ о нарушении положений КБТО
Общество
Экс-сотрудницу Нота-банка Марчукову объявили в розыск
Мир
МАГАТЭ сообщит итог проверки информации о «грязной бомбе» на Украине

Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные РФ о нарушении положений КБТО

Зампостпреда КНР Шуан: СБ ООН следует рассмотреть данные России о нарушении положений КБТО
0
Фото: Global Look Press/Christian Ohde
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сведения России о военно-биологической деятельности на территории Украины заслуживают соответствующей реакции со стороны государств. Об этом в четверг, 27 октября, заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан.

Аргументы по фактам: ГД изучила данные о биолабораториях на Украине
Какие проекты разрабатывались под контролем США в соседней стране

«Китай призывает стороны повести себя ответственно, эффективно исполняя свои обязательства в качестве членов КБТО, и предоставить всеобъемлющие разъяснения по проблемам, поднятым Россией. Международное сообщество может хотеть задействования ст. 6 конвенции с целью содействия решению проблемы», — заявил Шуан.

Так, ст. 6 конвенции подразумевает, что любое государство-участник КБТО, которое констатирует, что другое государство-участник нарушило положения конвенции, может подать жалобу в Совбез ООН.

Ранее в этот день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ожидает в скором времени проведения голосования по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования нарушений Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Также МИД РФ сообщил, что Россия обратилась с жалобой к председателю Совета безопасности ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на протяжении нескольких лет Москва ставит вопросы по поводу военно-биологической деятельности Пентагона и подведомственных ему структур в лабораториях на постсоветском пространстве.

При этом на заседании СБ ООН 27 октября заместитель высокого представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо заявил, что в курсе того, что Россия направила официальную жалобу в соответствии со ст. 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия относительно деятельности биолабораторий на Украине.

Накануне Василий Небензя сообщил, что Россия подала жалобу в Совбез ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

До этого, 18 октября, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости «получения ответов» в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине.

В августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине. Он отмечал, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022