Китай призвал СБ ООН рассмотреть данные РФ о нарушении положений КБТО

Сведения России о военно-биологической деятельности на территории Украины заслуживают соответствующей реакции со стороны государств. Об этом в четверг, 27 октября, заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан.

«Китай призывает стороны повести себя ответственно, эффективно исполняя свои обязательства в качестве членов КБТО, и предоставить всеобъемлющие разъяснения по проблемам, поднятым Россией. Международное сообщество может хотеть задействования ст. 6 конвенции с целью содействия решению проблемы», — заявил Шуан.

Так, ст. 6 конвенции подразумевает, что любое государство-участник КБТО, которое констатирует, что другое государство-участник нарушило положения конвенции, может подать жалобу в Совбез ООН.

Ранее в этот день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ожидает в скором времени проведения голосования по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования нарушений Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Также МИД РФ сообщил, что Россия обратилась с жалобой к председателю Совета безопасности ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на протяжении нескольких лет Москва ставит вопросы по поводу военно-биологической деятельности Пентагона и подведомственных ему структур в лабораториях на постсоветском пространстве.

При этом на заседании СБ ООН 27 октября заместитель высокого представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо заявил, что в курсе того, что Россия направила официальную жалобу в соответствии со ст. 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия относительно деятельности биолабораторий на Украине.

Накануне Василий Небензя сообщил, что Россия подала жалобу в Совбез ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

До этого, 18 октября, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости «получения ответов» в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине.

В августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине. Он отмечал, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.