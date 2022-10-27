В ООН заявили об отсутствии мандата на расследование по биолабораториям на Украине

У ООН нет мандата и технических возможностей для проведения расследования по биолабораториям на территории Украины. Об этом в четверг, 27 октября, заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заместитель высокого представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо.

«Нам известно, что Россия направила официальную жалобу в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия относительно деятельности биолабораторий на Украине. <…> ООН в настоящее время нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для расследования этой информации», — сказал он.

Эбо также напомнил, что в марте и апреле текущего года высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила, что организации неизвестно ни о каких программах биологического оружия.

«Это верно и на сегодняшний день», — добавил он.

О том, что Россия подала жалобу в Совбез ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, сообщил постпреда РФ при ООН Василия Небензя накануне, 26 октября.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Еще в начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.