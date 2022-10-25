РФ направила в СБ ООН жалобу по биолабораториям США на Украине

Россия подала жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом 25 октября говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

Отмечается, что подача официальной жалобы связана с деятельностью американских биолабораторий на Украине.

Кроме того, российская сторона подтвердила запрос о проведении заседания СБ ООН по теме биолабораторий США.

Предлагается рассмотрение проекта резолюции России о создании комиссии по расследованию деятельности. Из проекта резолюции следует, что результаты расследования должны быть предоставлены странам — участницам КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября – 16 декабря в Женеве.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание СБ ООН по по вопросу биолабораторий на Украине на четверг, 27 октября.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В этот же день заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отметил, что Вашингтону стоит последовать примеру России и ликвидировать свои запасы химического оружия.

Еще в начале марта в Минобороны РФ рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.