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Россия запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

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Фото: TASS/ZUMA Wire/Li Muzi
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Россия запросила на четверг заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу биолабораторий на Украине. Об этом сообщил 25 октября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Он также сообщил, что в среду состоится заседание по вопросу о якобы использовании Россией иранских беспилотников в ходе спецоперации.

«На этой неделе мы обеспечиваем работой весь Совет. Завтра мы будем говорить о соблюдении Устава ООН в свете запроса провести расследование в рамках резолюции 2231 (в связи с обвинениями в адрес Ирана в поставках беспилотников России. — Ред.), а в четверг мы просим о встрече в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — рассказал он журналистам.

20 октября Полянский отметил, что обвинения западных стран в адрес Ирана за якобы экспортируемые беспилотники в Россию — очередной раунд дезинформации.

19 сентября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Он пояснил, что при обсуждении этого вопроса «американская делегация признала подобные факты», указав, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине. По его словам, в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

4 августа Кириллов рассказал, что министерство обороны США попыталось скрыть свое участие в разработке биологического оружия на Украине.

До этого, 7 июля, Кириллов также сообщил, что российская сторона в ходе спецоперации обнаружила на Украине документы о планах США и Киева изучать особо опасные патогены, включая Эболу, в Институте имени Мечникова в Одессе.

В начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

В том же месяце Минобороны обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

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