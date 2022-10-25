Россия запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

Россия запросила на четверг заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу биолабораторий на Украине. Об этом сообщил 25 октября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он также сообщил, что в среду состоится заседание по вопросу о якобы использовании Россией иранских беспилотников в ходе спецоперации.

«На этой неделе мы обеспечиваем работой весь Совет. Завтра мы будем говорить о соблюдении Устава ООН в свете запроса провести расследование в рамках резолюции 2231 (в связи с обвинениями в адрес Ирана в поставках беспилотников России. — Ред.), а в четверг мы просим о встрече в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — рассказал он журналистам.

20 октября Полянский отметил, что обвинения западных стран в адрес Ирана за якобы экспортируемые беспилотники в Россию — очередной раунд дезинформации.

19 сентября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Он пояснил, что при обсуждении этого вопроса «американская делегация признала подобные факты», указав, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине. По его словам, в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

4 августа Кириллов рассказал, что министерство обороны США попыталось скрыть свое участие в разработке биологического оружия на Украине.

До этого, 7 июля, Кириллов также сообщил, что российская сторона в ходе спецоперации обнаружила на Украине документы о планах США и Киева изучать особо опасные патогены, включая Эболу, в Институте имени Мечникова в Одессе.

В начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

В том же месяце Минобороны обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.