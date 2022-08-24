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Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации

Шойгу заявил о причастности Пентагона к созданию более 30 биолабораторий на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko
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Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине, где разрабатывались компоненты биологического оружия. Об этом заявил в среду, 24 августа, министр обороны России Сергей Шойгу.

Круг замкнулся: в Минобороны указали на связь Пентагона с биолабораториями на Украине
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«Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США», — сказал Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава Минобороны отметил, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки. Позднее США осуществляли вывоз биоматериалов за пределы Украины.

Подобные действия несут прямую угрозу странам ШОС, подчеркнул министр.

Ранее, 4 августа, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что при проведении спецоперации по защите Донбасса российские военные обнаружили документы, подтверждающие, что агентство США по международному развитию (USAID) и его основной подрядчик — компания «Лабиринт Украина» с 2019 года принимали участие в военно-биологической программе. Министерство обороны США в свою очередь попыталось скрыть причастность к разработке биологического оружия на Украине.

В частности, в июле Кириллов сообщал, что власти США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов.

Позднее, 24 августа, вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией России по работе американских биолабораторий на Украине.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о планах Москвы запросить консультации с государствами — участниками Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Дипломат заявила, что Россия намерена потребовать ответы на конкретные вопросы о военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве вместо «общих ответов».

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