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В Минобороны РФ узнали о планах США изучать вирус Эбола в Одессе

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Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte
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Российская сторона в ходе спецоперации обнаружила на Украине документы о планах США и Киева изучать особо опасные патогены, включая Эболу, в институте имени Мечникова в Одессе. Об этом сообщил 7 июля на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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«Подобные запросы являются частью стратегии США по переносу высоко рискованных работы с опасными патогенами на территорию третьих стран. Исследования планировалось провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе», — сообщил Кириллов.

Генерал-лейтенант обратил внимание на то, что на территории Украины ни разу не было зафиксировано заражение этим вирусом. Отсюда возникает вопрос о необходимости подобных исследований и истинных целях их проведения.

Кириллов рассказал, что подрядчиком для изучения опасных патогенов выступала компания Metabiota, которая ранее принимала участие в ликвидации последствий эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке. В то время ее деятельность вызывала вопросу у ВОЗ.

В приведенном Минобороны отчете международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе с этим вирусом в Сьерра-Леоне в 2015 году, говорится, что сотрудники Metabiota «не соблюдали регламент проведения манипуляций при обращении с заболевшими и скрывали факты привлечения к работам сотрудников Пентагона, которые использовали данную компанию как прикрытие».

«Данная компания являлась лишь прикрытием для решения сомнительных с точки зрения международного права задач и используется политической элитой США», — отметил Кириллов.

Кириллов подчеркнул, что повышенный интерес компании американского военного ведомства к вирусу Эбола неслучаен: заболевание является одним из наиболее патогенных для человека. В ходе вспышки, начавшейся в 2014 году, заболело 28 тыс. человека, из них погибло более 11 тыс., летальность составила около 40%.

7 марта в Минобороны России рассказали о формировании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком проводимых работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.

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