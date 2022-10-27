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РФ обратилась в Совбез ООН для расследования по биолабораториям США на Украине

МИД РФ: РФ обратилась в Совбез ООН по поводу запуска расследования военно-биологической деятельности США на Украине
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Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Россия обратилась с жалобой к председателю Совета Безопасности ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Это следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел РФ, опубликованного 27 октября.

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«Пришлось прибегнуть к задействованию альтернативных возможностей для стимулирования США и Украины к исправлению положения дел. Согласно Статье VI [Конвенции о биологическом оружии] КБТО и в отсутствие конструктивной реакции США и Украины на наши претензии Российской Федерации не оставили иного выбора, кроме как обратиться с жалобой к Председателю СБ ООН для запуска международного расследования», — говорится в сообщении.

В МИДе указали, что на протяжении нескольких лет Россия ставит вопросы по поводу военно-биологической деятельности Пентагона и подведомственных ему структур в лабораториях на постсоветском пространстве, вдали от США на российских границах.

Так, координацию ведет Агентство по уменьшению угрозы Пентагона (АУУ), исполнителями выступают частные компании – подрядчики военного ведомства США, в том числе Black & Veatch Special Projects Corp., CH2M Hill, Metabiota, уточнили в ведомстве. Там отметили, что подобная активность американских военных на сопредельных территориях прямо воздействует на биологическую безопасность России.

В министерстве отметили, что Россия будет добиваться реализации своих законных прав, основываясь на положениях международного права.

О том, что Россия подала жалобу в Совбез ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, сообщил постпреда РФ при ООН Василия Небензя накануне, 26 октября.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств – участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Еще в начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

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