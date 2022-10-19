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Группа стран в ООН призвала применить Конвенцию о биооружии из-за США

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Задействовать все имеющиеся механизмы для получения ответов в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине призывает группа стран, куда входят Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия. Совместное заявление зачитал заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 18 октября.

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Страны констатировали, что вопросы к военно-биологической американской деятельности в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются.

«Не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию, ставшую причиной созыва российской стороной консультативного совещания по статье 5 КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. — Ред.)», — сказал он во время трансляции заседания, которая велась на официальном сайте организации.

Страны выражают сожаление по этому поводу и полагают, что государствам-участникам КБТО «стоило бы продолжить обмен экспертными мнениями и дополнительными техническими оценками», а также направить свои комментарии и соображения по урегулированию ситуации девятой обзорной конференции КБТО.

«Призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 конвенции», — добавил Воронцов.

Ранее, 19 сентября, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Он пояснил, что при обсуждении этого вопроса «американская делегация признала подобные факты», указав, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине. По его словам, в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

4 августа Кириллов рассказал, что министерство обороны США попыталось скрыть свое участие в разработке биологического оружия на Украине. До этого, 7 июля, Кириллов сообщил, что российская сторона в ходе спецоперации обнаружила на Украине документы о планах США и Киева изучать особо опасные патогены, включая Эболу, в Институте имени Мечникова в Одессе.

В начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

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