РФ скоро поставит на голосование в СБ ООН резолюцию по нарушениям КБТО

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 27 октября, что ожидает в скором времени проведения голосования по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования нарушений Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Достаточно скоро», — ответил Небензя на соответствующий вопрос журналистов.

Сперва Россия планирует провести консультации по проекту с членами Совбеза, добавил он. Между тем, указал постпред, российская сторона рассчитывает на оперативное согласование и принятие резолюции о расследовании нарушений.

Он уточнил, что проект резолюции предусматривает выезд экспертов на место.

Также Небензя отметил, что ни Вашингтон, ни Киев на данный момент не предоставили пояснений на запросы России относительно нарушений КБТО, которые были направлены в середине июня.

Ранее в этот день МИД РФ сообщил, что Россия обратилась с жалобой к председателю Совета безопасности ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на протяжении нескольких лет Москва ставит вопросы по поводу военно-биологической деятельности Пентагона и подведомственных ему структур в лабораториях на постсоветском пространстве.

При этом на заседании СБ ООН в четверг, 27 октября, заместитель высокого представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо заявил, что в курсе того, что Россия направила официальную жалобу в соответствии со ст. 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия относительно деятельности биолабораторий на Украине. Он добавил, что офис ООН по проблемам разоружения готов оказать поддержку расследованию по поводу исполнения Киевом и США их обязательств, если СБ такое расследование инициирует.

Накануне Василий Небензя сообщил, что Россия подала жалобу в Совбез ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

Также 26 октября сообщалось, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и думский комитет по международным делам внесли в нижнюю палату парламента проект обращения Федерального собрания РФ (ФС РФ) к парламентам стран мира. Оно будет направлено на укрепление Конвенции о запрете биологического оружия. Отмечалось, что проблема стала особенно острой на фоне выявленных фактов нарушающей КБТО военно-биологической деятельности американской стороны на украинской территории.

До этого,18 октября, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости «получения ответов» в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине.

Еще в августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине. Он отмечал, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.