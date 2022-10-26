В Госдуму внесен законопроект об укреплении Конвенции по запрету биооружия

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и думский комитет по международным делам внес в нижнюю палату парламента проект обращения Федерального собрания РФ (ФС РФ) к парламентам стран мира, которое будет направлено на укрепление Конвенции о запрете биологического оружия. Документ опубликован в думской электронной базе 26 октября.

В тексте указывается, что обе палаты ФС РФ обеспокоены обострением рисков в вопросе биологической безопасности мира. Отмечается, что Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) нуждается в последовательном укреплении.

«Особая острота этой проблемы стала очевидна в связи с выявленными фактами нарушающей КБТО военно-биологической деятельности США на Украине», — говорится в документе.

Парламентарии призывают зарубежных коллег объединиться с Россией и присоединиться к расследованию деятельности США на Украине. Такие меры, указывается в тексте, могут помочь предотвратить угрозы и риски подрыва режима КБТО.

18 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости «получения ответов» в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине.

В конце сентября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине. По его словам, в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

В начале марта в Минобороны России рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По данным ведомства, американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.