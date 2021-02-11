Instagram удалил аккаунт Роберта Кеннеди из-за заявлений о COVID-19

Аккаунт Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го американского президента Джона Кеннеди, был удален социальной сетью Instagram из-за ложных заявлений о коронавирусе. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Facebook.

«Мы удалили этот аккаунт за неоднократную публикацию опровергнутых заявлений о коронавирусе и вакцинах», — заявила компания, которой принадлежит Instagram.

Однако страница Кеннеди-младшего в Facebook еще работает. Официальный представитель компании отметил, что социальная сеть пока не планирует удалять аккаунт с 300 тыс. подписчиков.

Роберт Кеннеди-младший, сын покойного бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, неоднократно выступал против противовирусных препаратов и вакцин. Кроме того, он лоббировал в конгрессе положение, согласно которому родители могли не выполнять требования правительства о вакцинации детей.

Ранее, 8 февраля, социальная сеть Facebook решила ввести новые правила, по которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, если ее сочтут ложной или противоречащей официальным данным.

Отмечается, что список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам, расширен на основе консультаций с ведущими медицинскими организациями, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В него включены утверждения о неэффективности вакцины, о том, что перенести COVID-19 безопаснее, чем вакцинироваться, а также о том, что вакцины опасны, ядовиты и могут вызвать аутизм. Также в список попали сообщения о том, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря ему.