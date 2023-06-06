Украина потеряла в ходе конфликта около 350 тыс. человек. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.

«По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тыс. украинцев. И нам об этом не говорят», — заявил политик.

Кеннеди обвинил правительства США и Украины в том, что они скрывают настоящее число жертв. Он провел аналогию с тем, как руководства стран врали о пандемии COVID-19 и о войне в Ираке.

По словам политика, администрация США скрывает правду от американцев не только о количестве жертв, но и об истинных причинах украинского конфликта. Вашингтон внушал идею ответных мер на агрессию президента России Владимира Путина. Однако, как отметил Кеннеди-младший, Белый дом провоцировал украинский конфликт на протяжении 10 лет, при этом неоконсерваторы «продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток урегулировать его».

Ранее, 21 мая, обозреватель издания Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей написал, что число погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляет собой нежелательную информацию для президента Владимира Зеленского.

13 мая глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет одной из самых больших авантюр Запада, которая «приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии». Константинов добавил, что западные страны толкают военнослужащих ВСУ на бойню.

До этого, 11 апреля, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если тот не сменит свой курс. Он обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях в рядах ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.