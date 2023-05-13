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В Крыму назвали планы контрнаступления ВСУ авантюрой Запада

Глава парламента Крыма Константинов: контрнаступление ВСУ приведет к трагедии для Украины
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Анонсируемое Киевом контрнаступление станет одной из самых больших авантюр Запада и приведет к колоссальной трагедии для Украины. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов в субботу, 13 мая.

«Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», — отметил Константинов в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что Запад толкает военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бойню.

«Цель этой бойни простая. Повезет им — они продвинутся, создадут красивый инфоповод; не получится, погибнут все — тоже хорошо, некому будет клянчить помощь», — сказал глава парламента Крыма.

По его словам, такая «циничная англосаксонская мораль на протяжении истории являлась неотъемлемой частью государственного устройства западного мира.

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Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на опрошенных экспертов написала, что президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении дал понять западным странам, что контрнаступление ВСУ откладывается. По мнению экспертов, планируемый контрудар ждет возможный провал.

11 мая Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. По его словам, бригады для наступления уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

Тогда же военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», почему Киев не начинает контрнаступление. По его мнению, это связано с тем, что потери были бы неприемлемыми, а может, даже убийственными для Украины. По мнению Дандыкина, ВСУ при наступлении понесут потери в разы больше, нежели в обороне.

10 мая министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что контрнаступление украинской армии может не решить исхода конфликта. Он также усомнился в том, что Киев совершит «быстрый и решающий прорыв».

В Москве, в свою очередь, отмечали, что ВС РФ готовы отразить любое контрнаступление Украины. Более того, указывалось, что сейчас российские военнослужащие стали лучше подготовлены, чем в начале спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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