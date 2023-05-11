Военный эксперт назвал причины затягивания Украиной контрнаступления

Военный эксперт Василий Дандыкин 11 мая рассказал «Известиям», почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начинают контрнаступление.

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление.

«Это связано с тем, что потери были бы неприемлемыми, а может, даже убийственными для них. Устами Зеленского они говорят, что всё это закончится неудачей и крахом. Слишком много на кону стоит и для них, и для тех, кто спонсировал, и теперь начинаются оправдания, что мало бронетехники, не хватает еще чего-то. То на погоду жаловались, теперь на то, что неприемлемые потери», — сказал эксперт.

По мнению Дандыкина, Украина при наступлении понесет потери в разы больше, нежели в обороне.

«Думаю, что будет даже гораздо больше, чем заложено всеми правилами ведения боевых действий. У нас на всем фронте оборона эшелонированная, показала свою устойчивость. Они пытались атаковать, пытались прощупать на всех участках, ничего не получается», — сказал он.

Собеседник «Известий» добавил, что ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске (украинское название — Бахмут), у них снижается эффективность боевых действий и боевой потенциал.

«Работают наша артиллерия, авиация, ракетные войска. Очевидно, что это будет продолжаться. И это заявление [Зеленского] для специальной военной операции знаковое», — заключил Дандыкин.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил организацию еще одного контрнаступления Украины в случае неудачи. Он считает, что, если освобождения территорий не произойдет, тогда украинские войска должны будут готовиться к следующему контрнаступлению.

Тогда же министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что контрнаступление украинской армии может не решить исхода конфликта. Он также усомнился в том, что Киев совершит «быстрый и решающий прорыв».

В Москве в свою очередь отмечали, что ВС РФ готовы отразить любое контрнаступление Украины. Более того, указывалось, что сейчас российские военнослужащие стали лучше подготовлены, чем в начале спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».