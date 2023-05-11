Реклама
Прямой эфир
Политика
В МГИМО оценили слова кандидата в президенты Турции о сближении страны с Западом
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Экономика
Аналитик оценил списание Fortum российских активов на €1,7 млрд
Мир
Военный эксперт оценил угрозу из-за поставок Украине ракет большой дальности
Мир
Во Франции зафиксирован самый низкий за последние 29 лет уровень рождаемости
Мир
В ФРГ призвали Шольца поставить перед Зеленским вопрос о работе «Миротворца»
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Японии
Мир
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Армия
МО сообщило о продолжении наступления российских сил в западной части Артемовска
Общество
Стали известны даты проведения Всемирного фестиваля молодежи
Авто
General Motors расширит свое присутствие в Европе
Сюжет:

Военный эксперт назвал причины затягивания Украиной контрнаступления

Военный эксперт Дандыкин: Украина при наступлении понесет потери в разы больше, нежели в обороне
0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт Василий Дандыкин 11 мая рассказал «Известиям», почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начинают контрнаступление.

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление.

«Это связано с тем, что потери были бы неприемлемыми, а может, даже убийственными для них. Устами Зеленского они говорят, что всё это закончится неудачей и крахом. Слишком много на кону стоит и для них, и для тех, кто спонсировал, и теперь начинаются оправдания, что мало бронетехники, не хватает еще чего-то. То на погоду жаловались, теперь на то, что неприемлемые потери», — сказал эксперт.

По мнению Дандыкина, Украина при наступлении понесет потери в разы больше, нежели в обороне.

«Думаю, что будет даже гораздо больше, чем заложено всеми правилами ведения боевых действий. У нас на всем фронте оборона эшелонированная, показала свою устойчивость. Они пытались атаковать, пытались прощупать на всех участках, ничего не получается», — сказал он.

Собеседник «Известий» добавил, что ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске (украинское название — Бахмут), у них снижается эффективность боевых действий и боевой потенциал.

«Работают наша артиллерия, авиация, ракетные войска. Очевидно, что это будет продолжаться. И это заявление [Зеленского] для специальной военной операции знаковое», — заключил Дандыкин.

Арифметика боя: в апреле ВФУ потеряли 15 тыс. человек
Украинские формирования уже к осени будут серьезно обескровлены, что скажется на их боеспособности, считают эксперты

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил организацию еще одного контрнаступления Украины в случае неудачи. Он считает, что, если освобождения территорий не произойдет, тогда украинские войска должны будут готовиться к следующему контрнаступлению.

Тогда же министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что контрнаступление украинской армии может не решить исхода конфликта. Он также усомнился в том, что Киев совершит «быстрый и решающий прорыв».

В Москве в свою очередь отмечали, что ВС РФ готовы отразить любое контрнаступление Украины. Более того, указывалось, что сейчас российские военнослужащие стали лучше подготовлены, чем в начале спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023