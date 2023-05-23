Число погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляет собой нежелательную информацию для президента Владимира Зеленского. Об этом 21 мая написал пишет обозреватель издания Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.

«Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — считает журналист.

По его словам, Киев недоволен обращениями французских инструкторов, обучавших украинских боевиков, с вопросами о потерях.

По информации источника издания, 40–60% обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Предположительно, они уже погибли в бою.

Как сообщил Раффрей, у Киева есть около 2,5–3 тыс. солдат для проведения контрнаступления, однако эти цифры далеки от стандартов НАТО, по которым их численность должна составлять 5–8 тыс. человек.

Кроме того, журналист написал, что баланс сил явно складывается в сторону армии России. Согласно данным французских военных, у России в три раза больше артиллерийского оружия, чем у Украины, не говоря уже о личном составе.

Ранее, 18 мая, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

14 мая Зеленский допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Киев не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

До этого, 11 апреля, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если тот не сменит свой курс. Он обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях в рядах ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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