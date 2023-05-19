На Украине выразили опасения в связи с давлением Запада на ВСУ перед контрнаступлением

Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. Таким утверждением поделился посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 18 мая.

Он считает, что на украинскую армию сейчас оказывается мощное политическое давление со стороны стран-партнеров. Именно западные государства требуют от командования активных наступательных действий.

Таким образом, Украина может заплатить «ужасную цену» за свое контрнаступление — потери могут быть слишком высоки.

«Одна из слабых сторон демократии — цикличность… Мы должны учитывать этот цикл в политике. Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой», — заявил Пристайко в интервью телеканалу ITV.

О готовящемся украинском контрнаступлении стало известно весной этого года. С тех пор, после подтверждения проведения наступательной операции официальными лицами Запада и Украины, европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. Вместе с тем из-за такого сильного давления на Украину ряд политиков считают, что при поражении Киева страна потеряет поддержку от своих «союзников».

14 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Киев не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

В тот же день бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что контрнаступление украинской армии может быть провальным из-за сильного давления на Киев со стороны Вашингтона. Вместе с тем он выразил противоположную точку зрения о западной помощи. По его мнению, она может длиться бесконечно, даже если украинские солдаты будут неэффективны на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.