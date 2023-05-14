Business Insider спрогнозировал провал ВСУ из-за давления США

Анонсированное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть провальным из-за сильного давления на Киев со стороны Вашингтона. Об этом сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерал Бена Ходжеса.

Представление этого наступления как решающего для Украины этапа создает опасный прецедент, отметил эксперт.

«Единственное, я думаю, что может всё запороть, это оказание Западом сильного давления на Украину», — отметил Ходжес.

По его словам, в администрации американского президента Джо Байдена есть политики, которые «не привержены абсолютной победе Украины». Идея о том, что помощь Киеву прекратится, если это наступление окажется неэффективным, выдвинута политиками и игроками, которые «не хотят, чтобы Украина победила», добавил генерал.

При этом, как посчитал полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан, украинский конфликт может длиться бесконечно. Запад будет давать Украине денег без особых результатов.

Ранее, 13 мая, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ активизировались на отдельных участках фронта. При этом он заверил, что ситуация в районах, где работает спецназ, полностью контролируется. Уточнялось, что речь идет об участке от Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) до Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Кроме того, в этот день украинский генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Военный отметил, что несмотря на все разговоры, на деле Украина пытается противостоять мощной стране с сильной экономикой и «имеет дело с великой российской армией».

12 мая эксперты, опрошенные The New York Times, сообщили, что Зеленский в своем заявлении зашифровал тайное послание западным странам о том, что планируемый контрудар ждет возможный провал. В свою очередь, бывший офицер ВСУ Тарас Чмута считает, что украинский лидер своим заявлением о переносе контрудара хотел дать США и Евросоюзу понять, что киевская противовоздушная оборона (ПВО) значительно ослаблена из-за ударов российских авиабомб.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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