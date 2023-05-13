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Алаудинов заявил об активизации ВСУ на отдельных участках фронта

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об активизации ВСУ на некоторых участках фронта
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на отдельных участках фронта. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка», — сказал он.

При этом Алаудинов заверил, что ситуация в районах, где работает спецназ, полностью контролируется. Ранее он уточнял, что речь идет об участке от Соледара в Донецкой Народной Республике (ЛНР) до Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

11 мая в оборонном ведомстве РФ заявили, что ситуация в районе проведения СВО находится под контролем, а сообщения о прорывах обороны на разных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют реальности.

В этот же день подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы Украины начали стягивать технику на краснолиманское и купянское направления. Он рассказал, что как только украинские войска нарастят достаточно сил и средств, они перейдут к боевым действиям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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