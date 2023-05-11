В ЛНР заявили о стягивании сил ВСУ на нескольких направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать технику на краснолиманское и купянское направления, сообщил 11 мая подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«Сейчас противник наращивает свои силы и средства на всех участках <...> Более того, все косвенные факторы также подтверждают, что противник начал так называемое контрнаступление», — заявил Марочко ТАСС.
Он рассказал, что как только украинские войска нарастят достаточно сил и средств, они перейдут к боевым действиям.
«Чтобы осуществлять действия наступательного характера, нужно время для того, чтобы сконцентрировать ударные силы», — резюмировал офицер.
Накануне российские силы на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 60 боевиков Вооруженных сил Украины, две бронемашины и другую технику.
В тот же день артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений и уничтожила САУ «Акация».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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