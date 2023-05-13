«Известия» рассказали об активизации действий разведки ВСУ под Кременной

В лесах под городом Кременная украинские войска активизировались, совершают вылазки, чтобы обнаружить артиллерию и огневые точки Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом в субботу, 13 мая, рассказали российские военные корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Противник готовится к наступлению. Сейчас делает вылазки. Считает нашу артиллерию, местами провоцирует. Вызывает нас на огонь, считает наши позиции», — сказал военнослужащий группировки «Юг» с позывным Студент.

Отмечается, что в настоящее время под Кременной ведется пристрелка, что может быть частью подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Кроме того, по мнению российских военнослужащих, со стороны Киева намного больше потерь.

Ранее в этот день глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что анонсируемое контрнаступление украинских войск станет одной из самых больших авантюр Запада и приведет к колоссальной трагедии для Украины.

12 мая газета The New York Times со ссылкой на опрошенных экспертов написала, что президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении дал понять западным странам, что контрнаступление ВСУ откладывается. По мнению экспертов, планируемый контрудар ждет возможный провал.

Днем ранее Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. По его словам, бригады для наступления уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

Тогда же военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», почему Киев не начинает контрнаступление. По его мнению, это связано с тем, что потери были бы неприемлемыми, а может, даже убийственными для Украины. По мнению Дандыкина, ВСУ при наступлении понесут потери в разы больше, нежели в обороне.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».