В Минобороны РФ сообщили о контроле обстановки в зоне СВО

Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в Министерстве обороны России.



По данным ведомства, заявления о прорывах обороны на разных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют реальности.



Также в МО РФ заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут активных боевых действий на купянском направлении. Кроме того, в ведомстве отметили, что таких действий не ведется на запорожском и херсонском направлениях.



В Министерстве обороны добавили, что сейчас идет бой по отражению атаки украинских подразделений в районе населенного пункта Малоильиновка.



«В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействованы армейская и штурмовая авиация, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике», — рассказали в ведомстве.

Ранее в этот день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать технику на краснолиманское и купянское направления. Он рассказал, что как только украинские войска нарастят достаточно сил и средств, они перейдут к боевым действиям.



Накануне российские силы на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 60 боевиков Вооруженных сил Украины, две бронемашины и другую технику.

В тот же день артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений и уничтожила САУ «Акация».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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